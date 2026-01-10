Lotito accusa: alla Lazio mancano 9 punti, scontro aperto con la Lega

Lotito e la denuncia sui torti arbitrali

È ormai scontro totale con il mondo arbitrale dopo l’ultimo episodio che ha visto protagonista Sozza nella gara di mercoledì sera contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare senza mezzi termini: «Non commento, mi limito a prendere atto degli errori e a svolgere un’analisi oggettiva di quanto sta accadendo».

La lettera alla Lega e la risposta mancata

Secondo Lotito, la Lazio sarebbe il club più penalizzato: «Abbiamo lasciato sul campo otto o nove punti reali in classifica. In generale il sistema non è più equo né credibile per come è strutturato. Sto portando avanti una battaglia per il calcio. Se questi nove punti non consentiranno alla Lazio di qualificarsi in Europa, chi risponderà? Pagherò io». Il presidente ricorda anche di aver diffuso un comunicato ufficiale per moderare i toni dell’allenatore, ma i numerosi episodi successivi hanno spinto il club a inviare una lettera formale alla Lega. Nessuna replica immediata, anche se Simonelli avrebbe risposto via PEC il 30 dicembre: la questione tornerà all’ordine del giorno nell’assemblea del 19 gennaio.