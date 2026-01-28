Offerta respinta per Przyborek: Lazio al lavoro su nuovi profili

Proseguono le mosse di mercato del club biancoceleste, deciso a rafforzare soprattutto il reparto di centrocampo dopo l'uscita di Guendouzi. Le strategie, però, restano strettamente legate alle partenze di uno tra Belahyane e Dele-Bashiru. Sul centrocampista marocchino si sono mossi Verona, Torino e Nizza, mentre il nigeriano vanta alcuni estimatori all’estero: in particolare in Turchia e in Premier League, con Sunderland e Nottingham Forest che avrebbero effettuato un primo, timido sondaggio.

A caccia della mezzala

La priorità della Lazio resta comunque quella di mettere a disposizione di Maurizio Sarri una mezzala, richiesta ribadita dallo stesso tecnico anche nel post-partita di Lecce. Proprio per questo motivo il club si è messo alla ricerca di nuovi profili, guardando anche a campionati minori.

Offerta rifiutata per Przyborek

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, nella lista dei desideri è finito Adrian Przyborek del Pogon Szczecin, classe 2007, giocatore dalle caratteristiche più offensive: può infatti agire da trequartista o da centrocampista offensivo. Le prime offerte presentate dalla Lazio, pari a circa 4,5 milioni di euro, sono state però prontamente respinte, seppure sia un profilo gradito alla dirigenza. Altri rinforzi sono ormai considerate piste secondarie, come Tim Iroegbunam e Marto Boychev. Per quanto riguarda il primo, i Friedkin hanno rifiutato una prima offerta e il giocatore sembra ormai finito fuori dall’orbita della Lazio, mentre anche il secondo non rappresenta una prima scelta per il club biancoceleste.