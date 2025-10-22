Ecco le foto ufficiali della Lazio: tutti presenti ed eleganti

Come ogni anno, la Lazio ha pubblicato sui propri canali social degli scatti per l'inizio della stagione: l'eleganza è impeccabile.

Come accade ogni anno, la società della Lazio ha pubblicato, sui propri profili social, le foto ufficiali di inizio stagione.

Tutti sono presenti: dallo staff, ai calciatori… nessuno escluso, tantomeno la tipica eleganza che contraddistingue questa squadra.

Le foto

Le foto mostrano l'equipe biancoceleste sia in completo da gala, sia con la prima maglia. Sono svariate e di tutti i tipi: da quelle classiche, con lo smoking, a quelle definite “di backstage” dalla stessa Lazio sui propri social, che mostrano i calciatori sorridenti e di ottimo umore.

Il post Instagram

