Parma-Lazio: la lista dei convocati scelti da mister Sarri
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Maurizio Sarri per Parma-Lazio
La Lazio scende in campo e lo fa al Tardini di Parma contro la squadra di Carlos Cuesta. Sarri è alla ricerca dei tre punti soprattutto per sfatare il tabù trasferta con soli tre gol segnati tutti nella partita di Genoa.
Il comunicato della Lazio
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Parma (ore 18:00.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Le probabili formazioni di Parma-Lazio
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino.
All. Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
All. Sarri.