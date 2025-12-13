Parma-Lazio, i convocati di Cuesta per la sfida contro i biancocelesti
A poche ore dal match del tardini, il tecnico dei gialloblù dirama i giocatori che prenderanno parte alla sfida
Carlos Cuesta - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Manca poco all'incontro di Serie A tra Parma e Lazio. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo il pareggio casalingo con il Bologna, mentre i gialloblù dal successo in trasferta contro il Pisa.
Il tecnico Cuesta ha diramato la lista dei convocati per il match, che si riporta di seguito:
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.