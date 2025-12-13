Greenwood che numeri! Per De Zerbi il potenziale è da Pallone d'Oro

Mason Greenwood è uno dei nomi che evoca brutti ricordi ai tifosi della Lazio, la trattativa telenovela per portarlo a Roma si è risolato con il calciatore che è approdato alla corte di Roberto De Zerbi a Marsiglia e già dall'anno scorso il suo rendimento è in costante crescita.

I numeri di Greenwood in questa stagione

In questa stagione Mason Greenwood sta contribuendo notevolmente alla bella stagione del Marsiglia con numeri da leader tecnico assoluto. Sin qui il talento ex-United ha sigillato 13 gol e 4 assist fra tutte le competizioni, statistiche che permettono al Marsiglia di essere terzo in Ligue One e sedicesimo nel maxi-girone di Champions League in piena zona playoff.

Per il suo allenatore, Roberto De Zerbi, il potenziale è altissimo tanto che recentemente si è espresso in maniera netta sul futuro del calciatore.

Roberto De Zerbi - Via onefootball (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Le parole di De Zerbi sul calciatore