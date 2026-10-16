Banda, il Lecce vince il primo round: la multa e il nodo ancora aperto

Caso Banda, cosa ha deciso il collegio arbitrale

Il Lecce ottiene una decisione favorevole nella controversia con Lameck Banda legata al trasferimento del calciatore all’Al-Swehly Sports Club. Il collegio arbitrale ha accolto le richieste del club sulla durata del contratto e sul mancato rientro del giocatore, disponendo le sanzioni disciplinari previste dall’accordo collettivo. Tra queste figura una multa da 256.250 euro.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il lodo, emesso nella giornata odierna, riconosce la scadenza del contratto a giugno 2027 e riguarda il mancato rientro di Banda, previsto per il 1° luglio scorso. A comunicare la decisione è stato l’ufficio stampa del Lecce. Si chiude così la procedura arbitrale prevista dall’accordo collettivo tra Figc, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori, ma non l’intera controversia.

Pubblicità

Il rinnovo contestato e il mancato passaggio all’Al-Fateh

All’origine della disputa c’è il prolungamento unilaterale del contratto esercitato dal Lecce fino al 2027. Senza quella clausola, l’accordo sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno. Banda si era appellato contro il rinnovo, che ha fatto sfumare il suo passaggio a parametro zero ai sauditi dell’Al-Fateh.

Alla base della protesta del calciatore ci sarebbe una forte irritazione per la gestione del contratto. Un amico del giocatore ha raccontato che Banda sarebbe stato indotto a «firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto». Secondo lo stesso racconto, si sarebbero approfittati della sua difficoltà nel leggere l’italiano e non gli avrebbero pagato lo stipendio per un mese. Si tratta di affermazioni attribuite all’amico del calciatore, non di conclusioni del lodo arbitrale.

Nella pagina successiva: Il procedimento Fifa e la richiesta di risarcimento