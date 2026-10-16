Tifosi Lazio e protesta contro Lotito, Cassano: «Qual è la reale motivazione?»

Antonio Cassano torna a parlare della protesta dei tifosi della Lazio contro la società e il presidente Claudio Lotito. Durante il podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante ha ribadito una posizione già espressa qualche giorno fa: vuole capire le ragioni della contestazione.

Cassano sulla protesta dei tifosi della Lazio

Nel suo intervento, Cassano ha legato il tema del rapporto tra tifosi e presidente alla propria valutazione del mercato biancoceleste: «La Lazio ha fatto un buonissimo mercato, ma la gente ancora oggi ce l’ha a morte con Lotito, a distanza di tantissimi anni. Non me ne faccio una ragione, come al Torino con Cairo. Qual è la reale motivazione? Qualcuno me lo deve dire. Questo ti ha salvato…».

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Il paragone con il Torino e le domande su Lotito

Cassano ha quindi richiamato anche il rapporto tra i tifosi del Torino e Cairo. È un paragone usato per spiegare perché, dal suo punto di vista, la contestazione nei confronti di Lotito richieda una motivazione più chiara.

Le sue parole non riportano una risposta dei tifosi della Lazio: esprimono le domande e le valutazioni dell’ex attaccante sulla protesta.

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