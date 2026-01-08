Pedraza vuole la Lazio: rifiutate due offerte dalla Liga
Un altro profilo seguito dalla dirigenza biancoceleste è quello di Alfonso Pedraza, esterno classe 1996 del Villarreal. Secondo quanto raccolto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino spagnolo avrebbe già trovato un pre-accordo con la Lazio.
A conferma di ciò, anche i media spagnoli riferiscono che Pedraza avrebbe dato la sua priorità al club capitolino, rifiutando sia l'offerta di rinnovo avanzata dal Villarreal, sia quella presentata nelle scorse settimane dal Real Betis. Due offerte respinte dal difensore, deciso a intraprendere una nuova esperienza nel campionato italiano alla Lazio.
Dal canto suo, la Lazio starebbe valutando la possibilità di anticipare il suo arrivo, inizialmente previsto per la prossima estate. Per farlo, però, sarà necessario trovare un accordo con il Villarreal, corrispondendo agli spagnoli un indennizzo.