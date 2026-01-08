Guendouzi saluta la Capitale: la partenza da Ciampino

Termina ufficialmente l’avventura in biancoceleste di Matteo Guendouzi. Dopo due anni e mezzo alla Lazio, il centrocampista lascia definitivamente la Capitale per approdare al Fenerbahçe.

Il classe 2000 ha salutato ieri sera tutto l'ambiente laziale in occasione di Lazio-Fiorentina allo Stadio Olimpico, apparendo visibilmente commosso durante il suo ultimo saluto ai tifosi. Pochi minuti fa, Guendouzi ha lasciato Roma partendo dall’aeroporto di Ciampino e nelle prossime ore raggiungerà Istanbul, dove è attesa per scrivere un nuovo capitolo della propria carriera.

Il video della partenza