Di Battista: "Oggi mi sento meglio...Ringrazio i medici cubani..."
"Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato..."
Alessandro di Battista ha passato dei giorni difficili, ricoverato in un'ospedale a Cuba in gravi condizioni. “Oggi mi sento meglio…" , è questo quello che Di Battista scrive sui social.
“Partirò da Cuba il 4 settembre…”
Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici
cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato
una polizza prima della partenza.
P:S.
Da anni ho deciso di "sfruttare gli spazi
mediatici che ho a disposizione per denunciare Il'Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornalisi voltano dall'altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui.
“Grazie a tutti per l'affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato”.