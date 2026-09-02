Di Battista: "Oggi mi sento meglio...Ringrazio i medici cubani..."

Alessandro di Battista ha passato dei giorni difficili, ricoverato in un'ospedale a Cuba in gravi condizioni. “Oggi mi sento meglio…" , è questo quello che Di Battista scrive sui social.

Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici

cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato

una polizza prima della partenza.