Pedullà: "Cancellieri ha accettato il Genoa. Gudmundsson aveva detto sì alla Lazio, ma..."
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Nuovo giorno, nuovi aggiornamenti di mercato in casa Lazio. Dopo l'importante vittoria interna in campionato contro il Genoa, la società prosegue i discorsi sul fronte delle trattative, per chiudere in questo rush finale le ultime strategie in entrata e in uscita.
L'indiscrezione
Cancellieri ha accettato il Genoa, ma ci sono discussioni interne sulle tempistiche di mercato e sugli interventi da fare all’ultimo minuto dell’ultimo giorno. Gudmundsson aveva detto sì alla Lazio dandole priorità, ma la collocazione in un 4-3-3 non è semplice e anche qui…