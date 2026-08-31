Pedullà: "Cancellieri ha accettato il Genoa. Gudmundsson aveva detto sì alla Lazio, ma..."

Nuovo giorno, nuovi aggiornamenti di mercato in casa Lazio. Dopo l'importante vittoria interna in campionato contro il Genoa, la società prosegue i discorsi sul fronte delle trattative, per chiudere in questo rush finale le ultime strategie in entrata e in uscita.

Cancellieri ha accettato il Genoa, ma ci sono discussioni interne sulle tempistiche di mercato e sugli interventi da fare all’ultimo minuto dell’ultimo giorno. Gudmundsson aveva detto sì alla Lazio dandole priorità, ma la collocazione in un 4-3-3 non è semplice e anche qui…