Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi della Lazio

La Lega Serie A, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noti anticipi e posticipi delle prossime giornate del campionato di Serie A Enilive. Il calendario della Lazio si preannuncia intenso, con diversi impegni ravvicinati tra fine novembre e gennaio.

Match di Novembre-Dicembre

I biancocelesti riprenderanno il cammino in campionato il 29 novembre 2025 con la trasferta di San Siro contro il Milan (ore 20:45). Seguiranno poi il match casalingo con il Bologna il 7 dicembre, la sfida di Parma il 13 dicembre, e il confronto interno con la Cremonese il 20 dicembre.

Gli altri match

Dopo Natale, la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata contro l’Udinese il 27 dicembre, mentre il nuovo anno si aprirà con Lazio-Napoli il 4 gennaio 2026 alle 12:30. A seguire, il 7 gennaio i biancocelesti ospiteranno la Fiorentina, prima della trasferta di Verona l’11 gennaio. Il ciclo si concluderà con Lazio-Como il 19 gennaio e Lecce-Lazio il 24 gennaio. Un periodo fitto di appuntamenti che metterà alla prova la profondità della rosa capitolina e le ambizioni europee del club.