Rovella, cambia tutto: la nuova decisione sull’infortunio

La decisione del giocatore

Nicolò Rovella ha scelto di non operarsi. Il centrocampista della Lazio, alle prese da inizio stagione con una fastidiosa pubalgia, ha deciso di continuare con la terapia conservativa per cercare di risolvere il problema senza ricorrere all’intervento chirurgico.

Le tappe del recupero

Rovella aveva iniziato il programma terapeutico due settimane fa, dopo il derby contro la Roma, quando era stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo. Negli ultimi giorni si è sottoposto a nuovi consulti specialistici, che lo hanno portato a confermare la scelta iniziale: niente sala operatoria, ma cure mirate e lavoro personalizzato per tornare a disposizione di Sarri nel minor tempo possibile.