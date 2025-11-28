Zaccagni torna a San Siro: c'è il Milan nel mirino

San Siro, un ricordo speciale: 271 giorni fa il gol che aprì la strada al successo

San Siro non è uno stadio come gli altri per Mattia Zaccagni. È lì che, 271 giorni fa, il capitano della Lazio sbloccò una delle gare più emozionanti della scorsa stagione, poi decisa dal rigore di Pedro all’88’. Una vittoria dal peso enorme, considerato che si trattava solo del terzo successo biancoceleste a Milano dal 1989. Un’impresa che dà la dimensione di quanto sia complicato per la Lazio ottenere due vittorie consecutive in casa del Milan.

Obiettivo leadership: Zaccagni vuole ripetersi e trascinare la Lazio

Secondo Il Messaggero, Zaccagni vuole sfruttare le sensazioni positive che San Siro gli trasmette. Quel gol lo portò in doppia cifra per la seconda volta in carriera — la prima era stata nel 2022/23, sempre con Sarri — e rappresentò un punto di svolta nella sua stagione. Ora, da capitano, punta a mettere ancora la sua firma in una partita pesante e a confermare la sua leadership tecnica ed emotiva.