Lazio, scelto Motta per il dopo Mandas: nuovo secondo portiere biancoceleste

Movimenti continui a Formello. La Lazio è pronta a dire addio a Mandas, sempre più vicino al trasferimento al Bournemouth, e ha già individuato l’alternativa. Il profilo scelto è Edoardo Motta, estremo difensore classe 2005, formato nella Juventus, pronto a lasciare la Reggiana per diventare secondo portiere alle spalle di Provedel. Un nuovo vice biancoceleste, destinato a entrare anche nelle liste Fantacalcio nella seconda parte di stagione del campionato in corso.