Lazio-Milan, Mandas: "Sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questo mi aiuta"

Sono molto felice, non perché ho giocato ma perché sento una buona energia dei compagni e del mister verso di me. Anche io oggi sono sceso bene in campo e sono sempre pronto per aiutare la squadra. Per me è molto importante, lavoriamo per questo tipo di calcio ogni giorno. Sono molto molto contento perché sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questa bella energia mi aiuta tanto.