Lazio-Milan, Mandas: "Sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questo mi aiuta"

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel riguardo il trionfo contro il Milan in Coppa Italia

Michelle De Angelis
Le dichiarazioni di Christos Mandas a Lazio Style Channel 

Il trionfo contro il Milan

Oggi una serata perfetta, per noi la Coppa Italia è importante. Anche per la fiducia della squadra è importante questa vittoria, in casa con i tifosi. Ci dà grande energia per la sfida di domenica.

Il dualismo con Provedel

Sono molto felice, non perché ho giocato ma perché sento una buona energia dei compagni e del mister verso di me. Anche io oggi sono sceso bene in campo e sono sempre pronto per aiutare la squadra. Per me è molto importante, lavoriamo per questo tipo di calcio ogni giorno. Sono molto molto contento perché sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questa bella energia mi aiuta tanto.

