Lazio-Milan, Mandas: "Sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questo mi aiuta"
Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel riguardo il trionfo contro il Milan in Coppa Italia
Mandas, Isaksen - Fraioli
Le dichiarazioni di Christos Mandas a Lazio Style Channel
Il trionfo contro il Milan
Oggi una serata perfetta, per noi la Coppa Italia è importante. Anche per la fiducia della squadra è importante questa vittoria, in casa con i tifosi. Ci dà grande energia per la sfida di domenica.
Il dualismo con Provedel
Sono molto felice, non perché ho giocato ma perché sento una buona energia dei compagni e del mister verso di me. Anche io oggi sono sceso bene in campo e sono sempre pronto per aiutare la squadra. Per me è molto importante, lavoriamo per questo tipo di calcio ogni giorno. Sono molto molto contento perché sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questa bella energia mi aiuta tanto.