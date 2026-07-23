Lazio, il San Paolo non paga Marcos Antonio: multa FIFA e mercato bloccato

Brutte notizie per la Lazio dal Brasile. Il San Paolo è stato infatti sanzionato dalla FIFA dopo il mancato pagamento della prima rata relativa al trasferimento di Marcos Antonio.

Secondo quanto riportato dal Brasile, il club paulista starebbe attraversando problemi finanziari. Proprio per questo motivo è arrivata una pesante decisione della FIFA, che ha inflitto una sanzione accompagnata anche dal divieto di tesserare nuovi calciatori.

San Paolo sanzionato: manca il pagamento alla Lazio

Nel dettaglio, il San Paolo non avrebbe versato alla Lazio la prima rata dell'operazione che ha portato Marcos Antonio in Brasile. L'importo ancora da corrispondere sarebbe pari a 1,05 milioni di euro.

Una situazione che coinvolge direttamente anche il club biancoceleste, ancora in attesa della somma prevista dagli accordi tra le parti.

La storia del trasferimento di Marcos Antonio

Il centrocampista era arrivato alla Lazio nel 2022 dallo Shakhtar Donetsk. Dopo l'esperienza in prestito al PAOK Salonicco, il giocatore era stato ceduto a titolo definitivo al San Paolo nel 2024 per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Ora, però, il mancato pagamento della prima rata ha portato alla sanzione della FIFA nei confronti della società brasiliana, che dovrà fare i conti anche con il blocco del mercato in entrata.