Sarri si presenta all'Atalanta e manda un messaggio ai tifosi della Lazio

Durante la presentazione con l'Atalanta, Maurizio Sarri ha parlato del nuovo progetto e ricordato con affetto i tifosi della Lazio.

Patrizio Pasqualini /
Maurizio Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Maurizio Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Sarri si presenta all'Atalanta e manda un messaggio ai tifosi della Lazio

È iniziata ufficialmente l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico nerazzurro ha raccontato le prime sensazioni della sua esperienza a Bergamo, soffermandosi anche sul progetto del club e dedicando un pensiero ai tifosi della Lazio.

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L'allenatore, già annunciato nelle scorse settimane dalla società bergamasca, ha spiegato le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare la nuova sfida. Tra i temi affrontati, anche un ricordo rivolto alla sua precedente esperienza in biancoceleste.

"Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta."

Sarri spiega perché ha scelto l'Atalanta

Nel corso della presentazione, Sarri ha ribadito di essere rimasto colpito dall'ambiente trovato a Bergamo. Ha evidenziato la fiducia ricevuta dalla società e la volontà di costruire una squadra che sappia esprimere una mentalità vincente attraverso il lavoro quotidiano.

L'obiettivo dichiarato è quello di vedere un'Atalanta capace di crescere settimana dopo settimana, pur mantenendo una filosofia adattata alle caratteristiche del gruppo a disposizione.

Il ricordo della Lazio e il messaggio ai tifosi

Tra le domande della conferenza è arrivata anche quella relativa al suo passato sulla panchina della Lazio.

La risposta del tecnico è stata breve ma significativa:

"Ai tifosi della Lazio posso solo volergli bene, al netto di tutto quello che è successo."

Cosa le ha lasciato dal punto di vista umano la Lazio, quanto può stimolare l'ambiente atalantino?

"Alla Lazio è stata sicuramente un'esperienza formativa, anche se avrei voluto non viverla poi in quel modo. L'ambiente atalantino è impressionante dove ti sostengono fino alla fine. Non vedo l'ora di cominciare".

Parole che testimoniano il legame rimasto con il popolo biancoceleste, nonostante la conclusione della sua esperienza nella Capitale.

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