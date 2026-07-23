Isaksen vede il rientro: la Lazio frena ogni decisione sul mercato

La Lazio ritrova gradualmente Gustav Isaksen. Dopo la prima fase del recupero, l'esterno danese è ormai vicino al ritorno sul campo e presto inizierà ad allenarsi per rimettersi al passo con il resto della squadra. Per il momento ha seguito le sedute di Gennaro Gattuso soltanto da bordo campo, mentre il club continua a monitorare con attenzione il suo percorso.

La tabella di marcia sta rispettando le previsioni e all'interno della società cresce l'ottimismo. Il recupero procede senza particolari intoppi, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi.

Intervento e recupero: il programma della Lazio per Isaksen

L'esterno offensivo era stato operato il 1° luglio presso il FUM Herniencentrum di Monaco di Baviera per risolvere una sports hernia bilaterale, problema che lo aveva accompagnato nella parte conclusiva della scorsa stagione. Si trattava, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, del quarto caso di pubalgia nell'arco di un anno dopo Zaccagni, Rovella e Cataldi.

L'intervento era stato eseguito dal professor Joachim Conze, in accordo con lo staff medico biancoceleste. Da quel momento è iniziato un mese di riabilitazione che, inevitabilmente, gli ha impedito di partecipare al ritiro estivo.

Conclusa questa fase, Isaksen potrà tornare progressivamente ad allenarsi seguendo un programma personalizzato, studiato per recuperare il ritardo accumulato rispetto ai compagni. Il lavoro sarà graduale e senza forzature: dopo quasi un mese lontano dal campo servirà tempo per ritrovare ritmo, brillantezza e condizione atletica.

Lo staff tecnico e quello medico hanno già definito il percorso. Dopo il rientro in gruppo, il danese dovrà affrontare circa un altro mese di preparazione prima di essere realmente pronto per una partita ufficiale. Sarà necessario raggiungere una forma fisica ottimale, con l'inizio di settembre individuato come periodo ideale per riconsegnarlo a Gattuso nelle migliori condizioni.

L'obiettivo realistico resta quello di averlo a disposizione per la terza giornata di campionato contro l'Udinese, senza anticipare il rientro. In questa fase il recupero completo viene considerato prioritario rispetto a qualsiasi altra esigenza tecnica.

Mercato Lazio: Gattuso vuole valutare Isaksen prima di decidere

Nel frattempo il nome di Isaksen continua a essere accostato al mercato. Nelle ultime settimane non sono mancate indiscrezioni e interessamenti da parte di diversi club.

La posizione della Lazio, però, non cambia. Come già accaduto per altri giocatori della rosa, non verranno prese decisioni definitive finché non sarà possibile valutarlo direttamente sul campo.

La priorità di Gattuso è chiara: osservare il giocatore durante il lavoro quotidiano prima di esprimere qualsiasi giudizio. L'esterno possiede caratteristiche differenti rispetto agli altri interpreti offensivi della rosa e il tecnico preferisce verificarne personalmente le condizioni una volta completamente recuperato.

A complicare ulteriormente il quadro c'è anche la situazione di Cancellieri, uno dei giocatori destinati a lasciare la squadra nella scorsa estate. Dopo l'infortunio di Isaksen, però, i piani sono stati congelati. L'idea resta quella di attendere gli sviluppi di mercato per Cancellieri, recuperare completamente Isaksen e non correre alcun rischio nel suo rientro.