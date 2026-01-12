Calciomercato Lazio, giugno o gennaio? Ecco per quando Mancini vorrebbe Romagnoli

Alessio Romagnoli è sempre stato considerato un pilastro del club biancoceleste e un elemento incedibile per il Comandante, tuttavia, la promessa non mantenuta dal gestore Claudio Lotito nel 2023, tuttavia, ha portato il difensore centrale a riflettere molto sul suo futuro, tanto che potrebbe anche prepare le valigie. A tenere sotto controllo le sue mosse è l'Al-Sadd, club del Qatar allenato dall'ex biancoceleste Gianluca Mancini, che da tempo vorrebbe il numero 13 in rosa.

Calciomercato Lazio, l'Al-Sadd vuole subito Romagnoli

Nonostante non abbia ancora presentato nessuna offerta alla Società Lazio per il biancoceleste, sembra che ben presto il club si farà avanti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la Società Qatariota sta valutando di far indossare ad Alessio Romagnoli la maglia della propria squadra già a partire da questa sessione di mercato e non più da giugno, come si pensava nei giorni scorsi.

Alessio Romagnoli - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

