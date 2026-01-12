Verona-Lazio, tre biancocelesti bocciati dai quotidiani: le pagelle

Ottime prestazioni nel corso della gara al Bentegodi per calciatori come Mario Gila, che ha ricevuto il premio Mvp, e più scarse per altri come Gustav Isaksen, che ha sprecato una grande occasione per un primo vantaggio. Un grande debutto anche per Petar Ratkov e Kenneth Taylor, il secondo in campo dal primo minuto, entrambi nettamente al di sopra di ogni aspettativa ed anche per Nicolò Rovella che, anche se non è ancora al massimo della forma, è tornato in campo dopo un lungo periodo di stop. I quotidiani sportivi hanno esaminato il rendimento di ogni singolo biancoceleste nel corso della gara Verona-Lazio, ecco le pagelle.

Le pagelle dei quotidiani

Corriere dello Sport

Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 6, Lazzari (dal 10’ st) 7, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (dal 24’ st) 5,5, Taylor 6, Belahyane (dal 47’ st) sv, Isaksen 4,5, Pedro (dal 24’ st) 6, Noslin 5, Ratkov (dal 10’ st) 6, Cancellieri 5,5, Sarri 6,5.

Il Messaggero

Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6, Lazzari (dal 10’ st) 6,5, Vecino 6, Cataldi 6, Rovella (dal 24’ st) 6, Taylor 6, Belahyane (dal 47’ st) sv, Isaksen 5, Pedro (dal 24’ st) 6, Noslin 4, Ratkov (dal 10’ st) 6, Cancellieri 5,5, Sarri 6,5.

La Gazzetta dello Sport