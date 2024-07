Lazio, il messaggio social di Zaccagni e Patric per la partenza di Immobile - FOTO

Circa un ora fa è arrivato il video di presentazione del Besiktas per l'arrivo di Ciro Immobile: dopo 8 anni si è chiusa ufficialmente la sua storia con la Lazio. Sui social è arrivato il video saluto del capitano, che è stato accompagnato in questi minuti dai messaggi dei sui ex compagni di squadra Patric e Zaccagni. Queste le loro parole

Il saluto di Zaccagni

Tante cose ce le siamo già dette ! Grazie per tutto Ciruzzo nessuno dimenticherà quello che hai fatto per questa società ! Sei stato e rimani un esempio dentro e fuori dal campo. Ti faccio un grande in bocca a lupo per questa tua nuova avventura. Spero di rivederti presto amico mio, ti voglio bene.

Il saluto di Patric

Siamo stati tanti anni insieme, tante emozioni belle e brutte. Senza dubbio, sono stati di più i momenti belli vissuti insieme. Nutro un grandissimo rispetto per te, lo sai benissimo. Posso solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto qui , sia a livello personale sia professionale. Sei e sarai per sempre storia di questa squadra: questa è e sarà sempre casa tua. Ti ringrazio anche per tutta la dedizione che hai trasmesso in ogni allenamento e ogni partita insieme !! Ti mando un grandissimo in bocca al lupo a te e alla tua famiglia!!

La storia Instagram di Zaccagni

La storia Instagram di Patric