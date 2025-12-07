Sarri: "Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino"

Le dichiarazioni di Sarri a Sky Sport

La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello. Li abbiamo messi in grande difficoltà. C’è rammarico per il gol preso, ci sono stati errori in serie. Ci dispiace tanto, non abbiamo concesso molto ai loro attaccanti, e poi abbiamo creato veramente tanto. Partita da squadra in grande crescita, dal punto di vista della prestazione sono contento ma rimane il rammarico per non averla vinta. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Castellanos

Castellanos nervoso, il motivo? Perché dopo esser stato fermo per tanto tempo, non è al massimo della condizione. È nervoso e voglioso di star meglio dal punto di vista fisico. A noi servirebbe fare qualche gol in più, poi se li fanno il centravanti o gli altri, non ci interessa granché. Rispetto a quanto espresso nell’ultimo periodo, c’è da essere un po’ più cattivi in zona gol.

L'espulsione di Gila

Un po’ permaloso è stato, dai. Non è che c’è stata un’offesa alla persona nei confronti dell’arbitro, solitamente si gira e fa finta di niente in queste situazioni.

I ragazzi sono stati bravi nell’inferiorità numerica a compattarsi e non concedere praticamente nulla agli avversari.

Basic

Basic sembrava si fosse perso, s’è ritrovato in maniera importante. Merito a lui. A inizio anno l’avevo messo anch’io fuori lista, e poi quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare non presente, di più.

Mercato e le parole di Lotito

Non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata. Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino. Devono arrivare calciatori che possono effettivamente migliorare questa squadra, che sta lavorando veramente benissimo.

Queste le sue parole a Dazn

Ultimamente stiamo creando molto di più. Stasera le occasioni da gol potevano esser anche di più se non avessimo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buona prova contro una squadra forte, mettendoli in grande difficoltà. Dispiace per i tre punti, ma la prestazione ci lascia fiduciosi e contenti. La squadra è stata molto brava anche in inferiorità numerica, concedendo poco. Contenti, ma c’è rammarico perché poteva finire diversamente.

Immobile? Ci stavo parlando fino 5 minuti fa. Ciro qui è un’istituzione, un ragazzo che ha fatto valanghe di gol, una bandiera per questa squadra e tifosi gli hanno dato il giusto tributo. Quando sono venuto in sala stampa l’ho lasciato con gli ex compagni e penso sia ancora lì. Questo fa capire cosa rappresenta per questa tifoseria e per questa squadra.

L’affetto dei tifosi è straordinario. Non scordiamoci che ora siamo una squadra di metà classifica e vedere quello che abbiamo visto allo stadio per una squadra di metà classifica è straordinario. Non finirò mai di ringraziarli. Per Isaksen penso si tratti di un piccolo risentimento all’adduttore, speriamo niente che lo fermi.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Sarri a LSC