Lazio-Bologna, cambio forzato per Sarri alla fine del primo tempo: le condizioni di Isaksen

Alla fine del primo tempo di Lazio-Bologna, il Comandante Maurizio Sarri è stato costretto a togliere Gustav Isaksen, che aveva sbloccato la partita al 38', e fare entrare Matteo Cancellieri, questo perché l'ex Mydtjjland aveva riscontrato dei problemi all'adduttore, ecco le sue condizioni.

Isaksen - Fraioli

Lazio-Bologna: le condizioni di Isaksen

Come riportato da Lazio Style Channel, l'esterno numero 18 ha riscontrato dei problemi all'adduttore nel corso della gara contro i rossoblu. Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali che sveleranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero del biancoceleste, sperando che possa essere disponibile per il prossimo impegno della Lazio, vale a dire la gara contro il Parma che si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 18:00.

Il mister Sarri in conferenza sulle condizioni di Isaksen

Si tratta di un risentimento all'adduttore, speriamo che non sia nulla di grave, che sia un affaticamento e niente di muscolare.

