Lazio, i giocatori ringraziano i tifosi: “Notte speciale, vittoria dedicata a voi”

Il successo della Lazio contro il Milan ha avuto un significato speciale anche sugli spalti. Dopo settimane di protesta e stadio semivuoto, i tifosi biancocelesti sono tornati all’Olimpico e la squadra ha voluto ringraziarli pubblicamente al termine della partita.

Diversi giocatori hanno dedicato messaggi ai sostenitori attraverso i propri profili social. Pedro ha condiviso una foto sotto la Curva Nord accompagnata da parole di gratitudine: “Una serata fantastica davanti ai nostri tifosi, questa bella vittoria di tutta la squadra è dedicata a voi”.

Sulla stessa linea anche il capitano Mattia Zaccagni, che ha sottolineato il legame tra squadra e pubblico: “Insieme, indipendentemente dai risultati, non saremo mai sconfitti, perché con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente”

Anche Patric ha voluto celebrare la serata dell’Olimpico: “Notte speciale all’Olimpico. Vittoria importante contro una grande squadra come il Milan, davanti ai nostri tifosi incredibili. Orgoglioso della squadra e della battaglia fatta insieme”.

Durante la serata non è mancata però una nota polemica. Il tifo organizzato ha denunciato il divieto di esporre una coreografia in Tribuna Tevere con la scritta “Libertà”. Secondo quanto emerso, il materiale sarebbe risultato difforme rispetto a quello precedentemente comunicato e autorizzato dal GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza, che ha quindi disposto lo stop all’esposizione applicando le procedure previste per la gestione degli eventi sportivi.