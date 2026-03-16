La Russa: “Dopo Lazio-Milan ho mandato un messaggio a Lotito per ringraziarlo”

Ignazio Benito Maria La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento durante la trasmissione radiofonica “La politica nel pallone”.

Nel corso del collegamento il presidente di Palazzo Madama ha affrontato diversi temi legati al mondo del calcio, commentando l’attualità sportiva e il momento delle squadre italiane. La Russa non ha mai nascosto la propria passione per i colori nerazzurri, una fede calcistica dichiarata anche in altre occasioni pubbliche.

Queste le sue parole: