La Russa: “Dopo Lazio-Milan ho mandato un messaggio a Lotito per ringraziarlo”

Il numero uno di Palazzo Madama, da sempre tifoso dell’Inter, ospite a GR Parlamento

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Ignazio Benito Maria La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento durante la trasmissione radiofonica “La politica nel pallone”.

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Nel corso del collegamento il presidente di Palazzo Madama ha affrontato diversi temi legati al mondo del calcio, commentando l’attualità sportiva e il momento delle squadre italiane. La Russa non ha mai nascosto la propria passione per i colori nerazzurri, una fede calcistica dichiarata anche in altre occasioni pubbliche.

Queste le sue parole: 

Sì,  ho mandato un messaggino a Lotito, è vero. Scherzoso, ma gliel'ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi però gli riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto".

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