Lazio-Napoli, è in arrivo una grande sfida per le aquile: la vendita dei tagliandi
La Società biancoceleste ha comunicato quando inizierà la vendita dei tagliandi per Lazio-Napoli, in programma il 4 gennaio alle ore 12:30
Lazio-Napoli: la vendita dei tagliandi
La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedi 23 dicembre, verranno in vendita i biglietti della gara di Serie A Enilive contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30.
Queste sono le limitazioni che verranno applicate al momento:
Tifosi della Lazio
Vendita dei tagliandi per tutti i settori:
Ai residenti nella Regione Lazio senza alcun obbligo della fidelity S.S. Lazio 1900;
Ai residenti in altre Regioni con obbligo di fidelity S.S. Lazio 1900;
Per i turisti stranieri nessun obbligo di fidelity.
Tifosi del Napoli
Apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli fidelizzati ma NON residenti in Campania;
Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania di qualsiasi settore.
Sarà possibile acquistare i biglietti presso:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store.
