Lazio-Fiorentina, la vendita dei tagliandi: ecco tutte le offerte disponibili

La Società biancoceleste ha comunicato quando inizierà la vendita dei tagliandi per Lazio-Fiorentina, in programma il 7 gennaio alle ore 20:45.

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedi 23 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive contro la Fiorentina, in programma mercoledi 7 gennaio alle ore 20:45.

Per questa gara sono state attivate due speciali tariffe:

4 insieme con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa riservata solo ad alcuni settori dello stadio, sarà obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente.

