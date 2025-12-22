Lazio-Fiorentina, la vendita dei tagliandi: ecco tutte le offerte disponibili
La Società biancoceleste ha comunicato quando inizierà la vendita dei tagliandi per Lazio-Fiorentina, in programma il 7 gennaio alle ore 20:45.
Lazio-Fiorentina: la vendita dei tagliandi e le offerte
La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedi 23 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive contro la Fiorentina, in programma mercoledi 7 gennaio alle ore 20:45.
Per questa gara sono state attivate due speciali tariffe:
4 insieme con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa riservata solo ad alcuni settori dello stadio, sarà obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente.
A Natale regala la Lazio: dal 13 dicembre al 6 gennaio acquista i prodotti ufficiali S.S. Lazio e avrai la possibilità di andare in tribuna Monte Mario laterale a soli 25€ utilizzando la Promo Natale. Clicca qui per leggere tutta l’iniziativa.
Con una spesa minima di 90€ presso uno dei negozi Lazio Style 1900 Official Store oppure online, riceverai un codice univoco grazie al quale potrai acquistare fino a quattro biglietti di Monte Mario a soli 25€. Per gli acquisti fisici presso uno dei negozi Lazio Style 1900 verrà consegnato il coupon in concomitanza al pagamento mentre per gli ordini online il Coupon verrà inviato via e-mail.
Sarà possibile acquistare i biglietti:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store.
L’operazione Omaggio Under 14 non è riservata agli abbonati e si potrà essere effettuata esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store e, solo il giorno della gara, presso la biglietteria di Via Nigra. Il ritiro del biglietto omaggio under14, deve esser fatto in contemporanea all’acquisto del biglietto dell’adulto.Clicca qui per leggere le indicazioni degli omaggi under 14.
Nella pagina succesiva le ulteriori informazioni sulla vendita dei tagliandi per Lazio-Fiorentina