Pedraza-Lazio, nodo indennizzo: arrivo a gennaio a rischio

Ginevra Sforza /
Photo by Aitor Alcalde/Getty Images via Onefootball
Photo by Aitor Alcalde/Getty Images via Onefootball

Un altro nodo che la società biancoceleste dovrà sciogliere riguarda lindennizzo richiesto dal Villarreal per Pedraza. Lunedì Fabiani è volato in Spagna per la firma anticipata del terzino sinistro allo svincolo dal 1° luglio. Il contratto previsto sarà fino al 2028, con opzione per un altro anno. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

In bilico l'arrivo di Pedraza a gennaio

Tuttavia, l’ostacolo risiede nella possibilità che il giocatore potrebbe non arrivare a gennaio. Secondo quanto raccolto dal Il Messaggero, il Villarreal non sembra disposto a liberarlo per gennaio dietro un piccolo indennizzo. La Lazio infatti dovrà alzare la posta per sbloccare questa situazione, e, allo stesso tempo, poter cedere Tavares al Besiktas, in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni. 

La richiesta di Sarri

Dal canto suo, Sarri insiste sulla necessità di avere due terzini di ruolo, senza dover adattare Hysaj e Marusic sul versante mancino, nonostante entrambi siano di piede destro.

 

 

Mercato, centrocampo in stand-by: la Lazio studia le prossime mosse
Basic verso il ritorno in campo: rinnovo ancora in attesa