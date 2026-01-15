Pedraza-Lazio, nodo indennizzo: arrivo a gennaio a rischio
Un altro nodo che la società biancoceleste dovrà sciogliere riguarda l’indennizzo richiesto dal Villarreal per Pedraza. Lunedì Fabiani è volato in Spagna per la firma anticipata del terzino sinistro allo svincolo dal 1° luglio. Il contratto previsto sarà fino al 2028, con opzione per un altro anno.
In bilico l'arrivo di Pedraza a gennaio
Tuttavia, l’ostacolo risiede nella possibilità che il giocatore potrebbe non arrivare a gennaio. Secondo quanto raccolto dal Il Messaggero, il Villarreal non sembra disposto a liberarlo per gennaio dietro un piccolo indennizzo. La Lazio infatti dovrà alzare la posta per sbloccare questa situazione, e, allo stesso tempo, poter cedere Tavares al Besiktas, in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni.
La richiesta di Sarri
Dal canto suo, Sarri insiste sulla necessità di avere due terzini di ruolo, senza dover adattare Hysaj e Marusic sul versante mancino, nonostante entrambi siano di piede destro.