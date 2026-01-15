Basic verso il ritorno in campo: rinnovo ancora in attesa
Basic - Fraioli
Archiviato l’impegno in trasferta contro il Verona, la Lazio si prepara a sfidare il Como lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma. In occasione della sfida contro i comaschi, in cui la squadra di Sarri cercherà il riscatto dopo lo sgambetto subito da Fabregas alla prima di campionato, il tecnico toscano spera nel rientro di Basic.
Secondo quanto raccolto da Il Messaggero il centrocampista dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra oggi e domani. Un ritorno che potrebbe garantire al toscano un’altra soluzione per il reparto di mezzo.
Allo stesso tempo, però, il croato resta in attesa degli sviluppi sul prolungamento del suo contratto con il biancocelesti, fissato a 1,9 milioni all’anno fino al 2030, ma non ancora firmato.