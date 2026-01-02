Crisi San Paolo: Marcos Antonio può tornare alla Lazio

Un calciatore forse finito nel dimenticatoio dei profili di proprietà laziale. La Lazio infatti ha ormai salutato Marcos Antonio nel mercato estivo del 2024, girandolo in prestito al San Paolo, in Brasile. Il problema è che il centrocampista è comunque sotto contratto con i biancocelesti fino fino al 2027 e ora la sua esperienza in Sudamerica potrebbe concludersi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i problemi economici del Tricolor Paulista preoccupano Claudio Lotito e la società biancoceleste. Le prossime ore potranno delineare più nel dettaglio la situazione in questione e il futuro dell'ex Shaktar Donetks.

La formula del trasferimento Lazio-San Paolo

Il club brasiliano aveva spinto molto per portare Marcos Antonio in squadra ed il che faceva ben sperare per una conclusione positiva della trattativa, considerando anche le opzioni messo sul tavolo. L'operazione era infatti stata conclusa con una cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 4,2 milioni di euro. L'opzione sarebbe diventata obbligatoria al raggiungimento di un certo numero di presenze, ma il classe 2000 rischia di fare marcia indietro. Chi può evitare che questo accada è il Flamengo, interessato al calciatore, visto che il ds Boto lo ha già avuto allo Shakhtar.

I numeri della carriera del calciatore

Un curriculum di tutto rispetto quello dell'ex Lazio. Marcos Antonio vanta infatti, 101 presenze e 9 gol con lo Shakhtar Donetsk, 57 incontri con il San Paolo, 22 apparizioni e una rete con la Lazio, 17 gettoni e 3 centri con il PAOK Salonicco, 6 gare con l'Estoril e una partita con l'Under 23 dei portoghesi. Inoltre è sceso in campo 2 volte con il Brasile Under 23, 11 con l'Under 20 e 19 con l'Under 17, con cui ha segnato 2 gol.