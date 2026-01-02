Cagliari-Milan 0-1, lampo Leao che decide il match

E' l'anticipo del venerdì sera della 18sima giornata del campionato di serie A, Cagliari-Milan. La sfida tra gli uomini di Pisacane e quelli di Allegri finisce 0-1 con la rete decisiva di Leao. Un match bloccato con poche occasioni da una parte e dall'altra poi il lampo del numero 10 a rendere tutto più facile per i rossoneri che alla fine si portano a casa tre punti importantissimi per scalare la vetta della classifica.

Il match

Una sfida molto tirata con il Cagliari impegnato a coprirsi e a concedere poco agli avversari. Il Milan tiene il pallino del gioco ma riesce poco a sfondare in avanti creando occasioni vere e proprie. Nel primo tempo tanti cross da parte della squadra di Allegri e Leao che va a colpire una traversa con un tiro dalla distanza. I sardi giocano esclusivamente sulle ripartenze sopratutto sulla fascia destra dove il giovane Palestra viaggia come un pendolino ma assistito poco dai compagni. La partita è decisa da un gol al minuto 50 da parte di Leao: riceve l'assist da Rabiot, controlla il pallone e scarica in fondo alla rete. Il Milan non può che fare una cosa: controllare e lo fa senza alcuna difficoltà.

Le rispettive classifiche

Il Milan vola letteralmente dopo i tre punti guadagnati stasera sul campo del Cagliari. I rossoneri ora sono in vetta, primi in classifica a 38 punti con 17 partite giocate. Può sorridere Allegri ed iniziare a lavorare anche con la sua nuova punta Fullkrug che oggi ha debuttato con la 9 sulle spalle.

Sconfitta del Cagliari che comunque ha dimostrato carattere e grinta nel restare in gara fino all'ultimo istante contro questo grande Milan. I punti collezionati dopo 18 partite sono 18.