Lazio-Lecce, i tifosi in protesta per Vincenzo Paparelli: parla il figlio Gabriele

Ieri i tifosi del club biancoceleste non sono entrati allo stadio come in ogni altra partita disputata in casa, infatti, i laziali hanno protestato per il terribile episodio accaduto tra Giulia Paparelli, nipote di Vincenzo, e la Società Lazio, che poco prima dell'incontro con il Cagliari non ha permesso alla bambina di scendere in campo ed assistere alla scenografia in onore di suo nonno. Sui social Gabriele Paparelli si è espresso riguardo la protesta e l'amore dei laziali per la sua famiglia.

Le parole di Gabriele Paparelli

Non ho da dire e soprattutto non dirò nulla più su questa faccenda, sono profondamente addolorato per quello che è accaduto. Ma…un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia…I maledetti laziali.

Le immagini della protesta

Nella pagina successiva il tifo organizzato sullo striscione vietato e il comunicato della Lazio