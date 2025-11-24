Lazio, grandi numeri per la squadra guidata dal Comandante: ecco da quando non accadeva

Nella 12a giornata di Serie A la Lazio è scesa in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Lecce e, grazie ai gol di Matteo Guendouzi e Tijjani Noslin, è riuscita a portarsi a casa i 3 punti, che hanno permesso alla squadra di ottenere momentaneamente un posto valido per la qualificazione in Conference League.

Lazio, grandi numeri per la squadra biancoceleste

Come riportato dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri sera la Lazio ha raggiunto un grande risultato, infatti, al momento è l'unica squadra nel Campionato di Serie A ad aver mantenuto la rete inviolata in ben 7 incontri, merito del netto miglioramento del portiere Ivan Provedel e del reparto difensivo. In Europa soltanto Raya dell'Arsenal, Sánchez del Chelsea e Chevalier del Paris Saint-Germain si trovano allo stesso livello. Non finisce qui, infatti, come riportato da Il Messaggero, il trionfo di ieri contro il Lecce simboleggia la 3a vittoria in casa consecutiva, un grandissimo risultato che non si ripeteva dalla stagione 2015/2016, quando al comando c'era Stefano Pioli e nelle prime 12 giornate le aquile erano riuscite a trionfare allo stadio Olimpico in 6 partite consecutive.

