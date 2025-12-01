Coppa Italia | Lazio-Milan, svelato l'arbitro del match: precedenti favorevoli ai rossoneri

Archiviata la sconfitta in campionato, Lazio e Milan si sfideranno nuovamente giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel frattempo, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente.

La designazione di Lazio-Milan

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, all'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Dei Giudici. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Daniele Doveri. Al VAR sarà presente Pezzuto con Aureliano all'AVAR.

I precedenti

Primo incontro stagionale tra Guida e la squadra di Sarri, e 29° in carriere per il fischietto di Torre Annunciata. Il bilancio non sorride ai biancocelesti, che hanno collezionato 9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte sotto la direzione di gara di Guida. Differente, invece, il rendimento del Milan, che è la squadra più arbitrata in carriera dall'arbitro: per i rossoneri il bilancio è di 19 successi, 11 pareggi e 9 sconfitte, numeri decisamente più favorevoli.