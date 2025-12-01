De Grandis: "Il fallo c'è, ma lo subisce Marusic. Il Milan non meritava di vincere"

Uno dei temi più caldi in casa Lazio riguarda senza dubbio le scelte arbitrali di Collu in Milan-Lazio, decisioni che stanno facendo molto discutere l'ambiente biancoceleste. Nel mirino soprattutto la gestione degli ultimi minuti del match, quando il direttore di gara ha negato il calcio di rigore alla Lazio per un fallo di Marusic su Pavlovic, nonostante quest'ultimo si fosse reso protagonista di tocco di mano nell'area di rigore avversaria, e per cui Collu è stato richiamato dal Var.

A commentare la gestione dell'arbitro Collu, è stato anche Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale.

De Grandis sulla gestione arbitrale di Collu

Il fallo c'è, ma lo subisce Marusic. Rocchi dice sono due errori, non era rigore ma non era fallo, possiamo anche dire che il rigore è al limite, ma sono stati dati dei rigori in queste giornate incredibili per fallo di mano. Il tiro di Romagnoli avrebbe preso in controtempo Maignan, quel fallo di mano crea un danno perché toglie il goal, poi iniziano le comiche. Si dice che Pavlovic non abbia visto la palla, non ne sono sicuro, ma dal modo in cui ritrae il braccio si capisce che sa di averla colpita.

De Grandis sulla partita