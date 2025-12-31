Cardone: "Non parte bene il mercato della Lazio. Su Insigne e Samardzic..."

In vista della prossima sessione di mercato, è intervento a Radiosei, Giulio Cardone, per fare il punto sulle mosse della società biancoceleste: da Samardzic a Insigne, fino alla possibile trattative sfumata con Raspadori.

Raspadori la Roma lo vuole già da tempo e lo vorrebbe in campo alla prossima di campionato. Sarri non sarà contento, l’ex Napoli per lui era il primo obiettivo. Questo mercato non parte bene. Io molto pragmaticamente oggi non ho scritto di mercato. La buona notizia è Nicolò Rovella che sta per tornare, può essere lui intanto il rinforzo. Io credo che due cose la Lazio le farà, ma non credo che i nomi saranno questi. La Lazio sta lavorando su due profili che vanno poi scoperti. Bisogna capire la situazione Insigne. Non è una priorità per Sarri ma il mister conta di averlo in rosa. Lui ha un accordo con Lotito, vedremo. Per quanto riguarda il centrocampo non so se si riuscirà ad arrivare a profili come quello di Samardzic.