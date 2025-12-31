Mercato, Nicolussi Caviglia nel mirino della Lazio per il centrocampo

Il cammino di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina sembra ormai ai titoli di coda: l'ex centrocampista del Venezia non ha convinto a pieno la società viola, intenzionata a compiere una rivoluzione a gennaio, e tra i nomi inseriti sulla lista dei partenti risulta anche il classe 2000.

Nicolussi Caviglia verso l'addio

Il giocatore è stato prelevato dai lagunari in prestito oneroso da 1 milione con l'obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento del 50% delle gare disputate con la Viola nel corso della stagione, per presenze da 45 minuti. In questo scenario, Vanoli spingerebbe sull'addio dell'innesto che non sembra aver convinto in questa prima parte di stagione.

La Lazio sul centrocampista ex Venezia

E, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, tra i club interessati al giocatore ci sarebbero anche Cagliari e Lazio: i biancocelesti hanno inserito il rinforzo nella lista dei desideri già la scorsa stagione, prima del blocco del mercato.