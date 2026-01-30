Divieto di trasferte, la Juventus rimborsa i biglietti venduti: le info
Le modalità di rimborso per i biglietti venduti in occasione di Juventus-Lazio
A seguito della decisione da parte del Decreto del Ministero di vietare le trasferte i tifosi biancocelesti fino a fine stagione, la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato riguardante le modalità di rimborso per i tagliandi venduti in vista della sfida di domenica 8 febbraio alle ore 20:45.
Il comunicato della Juventus
In seguito al Decreto del Ministero dell’Interno del 28 gennaio 2026, Juventus comunica che, in occasione della partita di Serie A Juventus-Lazio da disputarsi all’Allianz Stadium domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20:45, tutti i biglietti acquistati nel Settore Ospiti dai tifosi della Lazio, saranno annullati e contestualmente rimborsati.
Il rimborso dei suddetti biglietti avverrà nei prossimi giorni direttamente all’acquirente dell’ordine tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per la transazione, secondo le tempistiche previste dal proprio istituto di credito.
In caso di necessità, i tifosi acquirenti dei biglietti possono contattare il customer service dello Juventus Official Ticket Shop.