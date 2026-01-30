L'arrivo di Przyborek a Fiumicino: le immagini dello sbarco

Le foto dell'arrivo di Adrian Przyborek a Roma: inizia l'avventura del polacco

Ginevra Sforza /
Depositphotos.com
Depositphotos.com

Il nuovo acquisto della Lazio si avvicina a vestire la casacca biancoceleste: Adrian Przyborek pochi istanti fa è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Il classe 2007 è pronto a iniziare la sua nuova avventura nel campionato italiano dopo esser cresciuto nel Pogon Szczescin, e dove la Lazio lo ha prelevato per 4,5 milioni di euro più bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il post della Lazio

Le immagini del suo arrivo 

Il video dell'arrivo

Przyborek in arrivo a Roma, stasera all'Olimpico
Divieto di trasferte, la Juventus rimborsa i biglietti venduti: le info