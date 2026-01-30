L'arrivo di Przyborek a Fiumicino: le immagini dello sbarco

Il nuovo acquisto della Lazio si avvicina a vestire la casacca biancoceleste: Adrian Przyborek pochi istanti fa è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Il classe 2007 è pronto a iniziare la sua nuova avventura nel campionato italiano dopo esser cresciuto nel Pogon Szczescin, e dove la Lazio lo ha prelevato per 4,5 milioni di euro più bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita.

