Napoli-Inter, Gilmour doppio giallo e resta in campo? Ecco cos'è successo

È in corso Napoli-Inter, uno dei big match che propina questa ottava giornata di Serie A. Sul finire di primo tempo della partita è successo però un episodio alquanto curioso.

Gilmour doppio giallo… anzi no

Accade tutto negli ultimi minuti del primo tempo quando qualche istante prima del duplice fischio dell'arbitro Mariani, Gilmour viene ammonito per un fallo tattico su Dumfries. A quel punto tutti hanno pensato si trattasse di secondo giallo e conseguente espulsione, ma non è stato così, perché? Bisogna tornare indietro di qualche minuto quando si verifica l'incomprensione infatti al 43' Gilmour commette sì un fallo ma successivo cronologicamente a quello di Di Lorenzo con Mariani che ammonisce quest'ultimo e non il calciatore scozzese. Pertanto non si è trattato di espulsione. La stessa Lega Serie A è stata tratta in inganno assegnando la doppia ammonizione a Di Lorenzo.

De Bruyne segna e si fa male

Un altro turning-point del match è stato in occasione del calcio di rigore, anch'esso molto contestato per un fischio in ritardo di Mariani, realizzato da De Bruyne che subito dopo aver calciato si tocca il flessore in lacrime. Il belga è costretto ad uscire aiutato dallo staff sanitario non riuscendo ad appoggiare il peso sulla gamba.