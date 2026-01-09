Incredibile Lazio: offerta anche per Yuri Alberto del Corinthians

I biancocelesti vogliono l'attaccante ed a confermarlo è il Ds del club brasiliano

Leoni Andrea /

Giorno importante oggi in casa Lazio con il club che festeggia ben 126 anni di storia. Da qualche giorno a questa parte però stanno diventando momenti importanti quelli legato al calciomercato biancoceleste. I capitolini ora hanno fame di acquisti e pochi istanti fa è emersa un'altra notizia importante. La Lazio vuole Yuri Alberto del Corinthians al punto da recapitare un'offerta al club brasiliano nelle ultime ore. La conferma è addirittura arrivata dal direttore sportivo, Marcelo Paz, del Corinthians. Il dirigente ha parlato infatti ai microfoni di TNT Sports. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni sulla trattativa della Lazio per Yuri Alberto

Yuri Alberto è un grande giocatore, un attaccante con qualità rare, no? Perché ha velocità, capacità di inserimento, fa gol, fa assist e dà tutto se stesso per tutto il tempo. Non si abbatte quando sbaglia - e tutti sbagliano - quindi ha la personalità giusta per giocare nel Corinthians; un grande giocatore che ha già una storia e un grande impegno sportivo.

L'esito dell'offerta biancoceleste

L'offerta della Lazio è arrivata, sì, ma non è ancora l'offerta che soddisfa il Corinthians. Il Corinthians si aspetta una cifra più alta, no? La proposta è nelle mani del presidente Osmar e io ho avuto modo di visionarla; non rivelerò qui le cifre perché è una prerogativa del presidente, ma confermo che l'offerta c'è stata e non soddisfa ancora le necessità del Corinthians, data la grandezza del giocatore e l'importanza che ha nella nostra rosa.

Il video social con parole di Marcelo Paz

 

 

