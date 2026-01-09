Lazio, Taylor non si è allenato e rischia di saltare l'esordio?

La Lazio è molto attiva sul calciomercato in entrata. Dopo le uscite di Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce sono arrivati le entrate con i profili Ratkov dal Salisburgo e Taylor dall'Ajax. Oggi è stata proprio la giornata di quest'ultimo, arrivato a Roma per le visite mediche e subito dopo per la presentazione dove ha reso noto anche il suo numero di maglia, ovvero la 24. Una notizia di pochi minuti fa però sta lasciando un pò di amaro ai tifosi che non vedevano l'ora di vederlo in campo, anche per l'emergenza che la squadra di Sarri ha a centrocampo. A riportarlo è Radio Laziale.

La notizia sui social

Le cifre del trasferimento di Taylor alla Lazio

La trattativa che ha portato Kenneth Taylor alla Lazio è durata qualche settimana, un affare chiuso a titolo definitivo per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In passato c'era stata la possibilità di vedere il giocatore in Italia, con un'altra maglia: in estate il Napoli aveva fatto un sondaggio con l'Ajax per capire la disponibilità a trattarlo, ma in quel caso i lancieri non avevano aperto al trasferimento; e qualche mese fa era stato proposto anche alla Juventus, che poi ha preferito fare altre scelte.