Isaksen titolare con la Juve: occasione per prendersi la Lazio e riscattarsi con Tudor

La Lazio è assalita dagli infortuni in questo periodo, l’ultimo dei quali quello di Matteo Cancellieri. Una vera e propria tegola per Sarri che contava sul suo giovane attaccante in ottimale stato di forma per tracciare la Lazio, ma un’opportunità, invece, per Isaksen. Il danese, dopo una brutta mononucleosi che lo ha debilitato per lungo tempo, adesso comincia a dare i primi segnali di reali recupero e, grazie all’assenza del compagno di reparto, può davvero riprendersi il posto da titolare, mettere altri minuti nelle gambe e tornare ad esprimersi sui livelli della scorsa stagione, quando fu decisivo in moltissime occasioni.

Isaksen pronto a ripartire

Isaksen ha cominciato ad allenarsi in gruppo soltanto nella prima metà di settembre, posticipando il suo inizio di stagione. Il recupero dalla mononucleosi è particolarmente lento e, in alcuni casi, ci vogliono mesi prima di riacquistare il massimo delle forze. Da questo punto di vista, il giocatore danese ha bruciato i tempi, al punto da fornire due discrete prestazioni nelle partite disputate da titolare con la nazionale danese l’altra settimana. Dopo queste due gare (in entrambe è uscito dopo 70 minuti circa), ha giocato un altro match quasi completo domenica a Bergamo: è entrato 20 minuti ed è rimasto in campo fino alla fine, facendo una prestazione complessivamente positiva. Isaksen, quindi, contro l’Atalanta, è apparso un giocatore trasformato e la possibilità adesso di dare continuità alle tre partite giocate quasi per intero lo aiuteranno a crescere ancora di condizione.

Contro la Juventus una partita “speciale”

Quella contro la Juventus sarà la sua prima titolare quest’anno con la Lazio e, pertanto, sarà una gara speciale per il valore dell’avversario e per la panchina della squadra bianconera sulla quale è seduto Igor Tudor. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio con lui il giovane danese visse momenti difficili nei tre mesi in cui il tecnico curato allenò la Lazio, proprio dopo l’esonero di Sarri. Tudor lo mise in panchina, concedendogli pochissime opportunità e non riconoscendo il suo talento. Isaksen era al primo anno di Lazio, doveva ancora bene ambientarsi nel calcio italiano e gli ultimi tre mesi della stagione furono molto pesanti per la sua crescita. Adesso, nessuno è in cerca di vendette, ma certamente la presenza sulla panchina della squadra avversaria di un allenatore con il quale non c’è mai stato un grande feeling è una motivazione in più per il giovane. Con Sarri, invece, a dispetto di quanto quanto sostenuto da qualcuno, il rapporto è ottimo, fatto di stima e fiducia. Proprio per questo, adesso, il Comandante è pronto a lanciare nuovamente Isaksen, proprio come fece nel suo primo anno con l’aquila sul petto. Quando poi Cancellieri rientrerà a quel punto si capirà quale dei due giocatori meriterà il posto.