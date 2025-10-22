La “partita del cuore” di Pedro: match per celebrare Tenerife con Ronaldinho e altri campioni

Pedro Rodríguez, attaccante della Lazio, si prepara a vivere un evento molto speciale, una partita che va oltre il semplice significato sportivo: come riporta Il Corriere dello Sport, sarà una vera e propria "partita del cuore".

L’idea di Pedro

L'occasione è il centenario dello stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife, città natale del calciatore. Per celebrare questo importante traguardo, Pedro ha deciso di organizzare, tramite la sua fondazione, un’amichevole dal sapore unico e dal forte valore simbolico. L’evento vedrà contrapposte due squadre d’eccezione: da un lato ci saranno gli “amici di Pedro”, un team che potrebbe includere anche fuoriclasse internazionali come Ronaldinho e molte altre stelle del calcio mondiale, in particolare spagnole. Inoltre, scenderanno in campo gli “amici di David Silva”, altro grande campione che ha già confermato la sua presenza e la volontà di collaborare all’organizzazione dell’iniziativa. “È un modo per restituire un po’ dell’affetto che ho ricevuto nel corso della mia carriera dalla gente delle Canarie”, ha spiegato Pedro.

L’indiscrezione

In Spagna, però, questa iniziativa sta facendo parlare anche per un altro motivo: tra le righe, infatti, qualcuno legge la possibilità che questa partita – che si svolgerà con tutta probabilità la prossima estate – possa rappresentare il suo addio ufficiale al calcio giocato. Nulla è stato ancora confermato, ma se così fosse, l'evento assumerebbe un significato ancora più profondo e simbolico. I tifosi della Lazio, tra l’altro, sono estremamente legati a lui e sarebbe difficile dire addio ad un campione in campo e nello spogliatoio. In ogni caso, la “partita del cuore” promette di essere un momento indimenticabile per Pedro, per i suoi tifosi e per tutta la comunità delle Isole Canarie.