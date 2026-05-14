Calciomercato, terremoto in casa Lazio: quattro Big chiedono la cessione: ecco di chi si tratta
Dopo la dolorosa sconfitta in finale di Coppa Italia, sembra che quattro titolari del club biancoceleste abbiano chiesto la cessione, ecco di chi si tratta
In casa Lazio tira un'aria pesante. Dopo una stagione che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi e la terribile sconfitta in finale di Coppa, lo spogliatoio sembra essere diventato una polveriera. Molti dei protagonisti degli ultimi anni non credono più nella solidità del progetto tecnico e la sensazione è che si sia arrivati alla fine di un ciclo. La delusione per i risultati ottenuti e la mancanza di una prospettiva chiara per il futuro stanno spingendo diversi senatori a guardarsi intorno, con la valigia già pronta sul letto in attesa dell'apertura ufficiale del mercato.
Difesa e attacco: chi ha chiesto la cessione
Il malumore colpisce ogni reparto, a partire dalla retroguardia. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessio Romagnoli e Mario Gila sono i nomi più caldi: entrambi sembrano ormai lontani dal rinnovo e avrebbero espresso il desiderio di tentare una nuova avventura, con club di Serie A e sirene estere (anche dall'Arabia per il numero 13) alla finestra. Non va meglio nel reparto avanzato: Boulaye Dia, che non è mai riuscito a incidere con continuità complici anche alcuni problemi fisici, è considerato tra i partenti. Per la società, vendere questi profili rappresenterebbe un modo per fare cassa, ma per i tifosi è il segnale di un pericoloso smantellamento.
Il caso Zaccagni e il rischio ridimensionamento
L'allarme più preoccupante riguarda però il Capitano biancoceleste: Mattia Zaccagni. Infatti, come riportato sempre dal quotidiano, sembra che l'esterno azzurro non nasconda la propria insoddisfazione per quello che percepisce come un ridimensionamento delle ambizioni del club.