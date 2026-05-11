Derby di Roma, il verdetto è arrivato: data e orario ufficiali

L'attesa è finalmente terminata: dopo settimane di incertezza sono stati resi noti data e orario del prossimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Una delle partite più sentite del calcio italiano non aveva ancora una collocazione ufficiale a meno di una settimana dal match, diventando un vero e proprio caso nazionale.

La situazione era resa complessa dalla concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico e dall'impossibilità di disputare la sfida in orario serale per motivi di sicurezza.

La Lega Serie A aveva inizialmente spinto per disputare il match domenica 17 maggio alle 12:30, una soluzione che però aveva fatto storcere il naso a molti, tra cui anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, per l'orario considerato poco ideale dal punto di vista sportivo. L'orario era stato scelto per avere un margine sulla finale degli Internazionali che si giocherà nelle zone limitrofe allo stadio e che avrà inizio alle ore 17:00.

Nel dibattito erano intervenuto anche le autorità competenti, con il Questore di Roma e il ministro dello Sport Abodi che avevano valutato l'ipotesi di un posticipo a lunedì pomeriggio.

L'obbligo di contemporaneità

Il criterio che muoverà la decisione è l'obbligatoria contemporaneità nelle ultime due giornate di campionato tra le squadre impegnate per gli stessi obiettivi. Per questo motivo, nello stesso slot di Roma-Lazio dovranno essere collocate anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma.

Ufficiale, svelata la data e l'orario del derby: si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30

Dopo gli ultimi incontri decisivi nelle ultime ore, è arrivata finalmente l'ufficialità: il derby è stato programmato per domenica alle ore 12:30. A confermarlo è l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo a Gr Parlamento-Radio Rai.