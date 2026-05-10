"Bunker", Report: "Siamo entrati in possesso di una relazione interna al gruppo di Lotito e..."

Puntata speciale di Report, in onda in questa sera su Rai 3, dedicata a Claudio Lotito. Come annunciato nei giorni scorsi, la trasmissione proporrà un'inchiesta sul presidente della Lazio, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria del club biancoceleste: dai bilanci, alle fonti di finanziamento del progetto dello Stadio Flaminio.

Secondo quanto anticipato dal programma, sarebbero emerse alcune presunte anomalie relative ai bilanci della società, sulle quali inciderebbero anche le altre aziende riconducibili al gruppo Lotito. Di seguito tutta l'inchiesta.

Perché il primo edificio in cui si è intervenuti è quello al confine che affaccia verso l'ambasciata canadese. Era la vecchia cappella che dal 2019 al 2020 è cambiata. È molto diverso sia nella geometria che nell'altezza.

Oltre alla immagini tra il prima e il dopo, dove emerge un chiaro ampliamento del tetto, siamo entrati in possesso di una relazione interna al gruppo di Lotito, dove viene descritto in dettaglio ogni cosa e riguardo la vecchia cappella chi ha compilato questo promemoria ammette che sia stata interamente abbattuta e riedificata senza alcun titolo abilatitvo di preventiva rimozione e successiva ricostruzione. Poche righe più sopra si legge che la causa dell'abbattimento è dovuta alla caduta di un albero che sembrerebbe aver arrecato danni irreparabili alle due casette, la cappella e quella centrale, e tra il 2019 e il primo intervento della polizia viene rasa al suolo.

Nella foto, l'unico albero che c'è non poteva rimbalzare su due edifici e comunque avrebbe danneggiato soltanto una costruzione. Eppure nel 2019 l'albero c'è e l'anno dopo l'albero non c'è più ma gli edifici sono rimasti lì sotto.

Due mesi dopo il primo sopralluogo della polizia, la proprietà, ricevuta la notifica da parte della soprintendenza presenta alla direzione tecnica del Municipio Due Scia la prima insanatoria per gli interventi già realizzati e della regolarizzazione sulla cappella e una condizione per interventi di ricostruzione edilizia pesante sull'immobile già abbattuto.