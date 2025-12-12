Infortunio in casa Manchester City: Stones si infortuna mentre fa l'albero di Natale

Situazione tragicomica in casa Manchester City. A tener banco è la notizia dell'infortunio di John Stones. La dinamica con il quale è avvenuto ha lasciato tutti a bocca aperta. Il calciatore infatti mentre sistemava una decorazione natalizia nella sua casa di Manchester ha avvertito un forte dolore che ha portato ad un esito ben preciso: uno strappo muscolare. Sicuramente una notizia insolita nel mondo del calcio.

Le parole di Guardiola sull'infortunio di Stones

Amarezza e incredulità anche per l'allenatore spagnolo del Manchester City: Pep Guardiola. Quest'ultimo ha confermato il perchè che ha costretto Stones a saltare la sfida contro il Real Madrid e che i tempi di recupero restano incerti. Un infortunio davvero surreale per il difensore inglese, sopratutto perchè il suo rientro è davvero una incognita e la sua presenza rappresenta una certezza importante per il club inglese.

La carriera di Stones al Manchester City

John Stones, 31 anni, inglese di Barnsley e dal 2016 veste la maglia del Manchester City. Pochi mesi e festeggerà ben 10 stagioni con il club attualmente allenato da Pep Guardiola. Per lui ben 171 presenze e 10 reti realizzate. Prima della lunga ed attuale esperienza al City ha vestito le maglie di Everton e Barnsley.